Malatya'da Patlayan Borudan Fışkıran Su Yükseklere Ulaştı

Malatya'da patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı
MALATYA - Malatya'da, patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.
Sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Atılgan Caddesi üzerinde patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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