Malatya'da Polis Memuru Aile İçi Anlaşmazlık Sonucu 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Polis Memuru Aile İçi Anlaşmazlık Sonucu 3 Kişiyi Öldürdü

Malatya\'da Polis Memuru Aile İçi Anlaşmazlık Sonucu 3 Kişiyi Öldürdü

Malatya'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette çıkan aile içi anlaşmazlık nedeniyle annesi ve akrabalarını öldürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis memuru olayın ardından teslim oldu.

30.07.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da polis memuru Murat Baytok, babasına ait markette aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay (35) ve Şeref Çay'ı (60) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Baytok, yanındaki beylik tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baytok'un annesi Gülhan Baytok (59) ile Abdullah Çay, Şeref Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Murat Baytok meslektaşlarına teslim oldu.

Polis ekipleri, markette incelemede bulunurken, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Malatya, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Polis Memuru Aile İçi Anlaşmazlık Sonucu 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:36:40. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Polis Memuru Aile İçi Anlaşmazlık Sonucu 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement