Malatya'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı

Malatya\'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletten uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.06.2024 14:54
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Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletten uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Başharık Mahallesi Gonca Sokak üzerinde şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki şüpheli bir süre sonra ekiplerce yakalandı.

Kovalamaca sırasında şüphelilerin motosikletten attığı tespit edilen poşette 591 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.P. ve S.P. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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