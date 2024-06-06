Malatya\'da polisten kaçarken motosikletten uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı

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Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken motosikletten uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Başharık Mahallesi Gonca Sokak üzerinde şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki şüpheli bir süre sonra ekiplerce yakalandı.

Kovalamaca sırasında şüphelilerin motosikletten attığı tespit edilen poşette 591 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.P. ve S.P. emniyete götürüldü.