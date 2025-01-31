Malatya'da Prefabrik Yapıda Yangın

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Malatya Valiliği, kentte yapımı süren deprem konutlarında çalışan işçilerin konakladığı prefabrik yapıda çıkan yangında yaralanan 3 işçinin tedavilerinin ayakta gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Merkez 4. Bölge 1. Etap Proje Alanı'nda, TOKİ tarafından ihale edilen inşaat çalışmalarına devam edildiği esnada 12.30 sularında şantiyede çalışan işçilerin konakladığı prefabrik yapıda yangın çıkmıştır. Yangında, 2 işçi dumandan etkilenirken 1 işçi ayağını incitmiş olup ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam etmektedir."