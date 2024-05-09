Malatya\'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi açıldı

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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini basın mensuplarına tanıttı.

Merkezi basın mensuplarına gezdiren Özcan, burada yaptığı konuşmada, kentteki Şire Pazarı'nın ihtiyacı karşılamaması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin inşa edilerek faaliyete geçirildiğini söyledi.

Merkezin konum itibarıyla şehrin trafiğine takılmadan üreticilerin ürünlerini kolayca getirebileceği bir lokasyonda Yaka Mahallesi'nde kuzey çevre yolunun yanı başında olduğunu belirten Özcan, "Toplamda 650 iş yeri bulunuyor. Aşağıdaki buğday pazarıyla birlikte 900 iş yeri var. Ürün muhafaza ve üretici emanet odaları, depoları ile ihracat departman ofisleri yen alıyor. Kayısı ticaretinin yapılacağı alanda 450'nin üzerinde iş yeri var." diye konuştu.

Ticaret Merkezinin lisanslı depoyla bütünlük sağladığına işaret eden Özcan, "Lisanslı depoda mezat yapılacak, artık lisanslı depoculukta ürün kabul ve ürün senetlerini geçtik. Büyükşehir Belediyemizin Avrupa Birliği ve Ticaret Borsamızla hayata geçirdiği lisanslı depoda ürün satış salonları yapıldı. Amacımız dünyadaki kuru kayısı ihracat şampiyonluğunu kimseye kaptırmadan yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı.