Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi açıldı

Malatya\'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi açıldı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılışını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ni basın mensuplarına tanıttı. Merkezin, Şire Pazarı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildiği ve 650 iş yerine sahip olduğu belirtildi. Merkez, üreticilerin ürünlerini kolayca getirebileceği bir lokasyonda bulunuyor ve lisanslı depo ile bütünlük sağlıyor.

09.05.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini basın mensuplarına tanıttı.

Merkezi basın mensuplarına gezdiren Özcan, burada yaptığı konuşmada, kentteki Şire Pazarı'nın ihtiyacı karşılamaması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin inşa edilerek faaliyete geçirildiğini söyledi.

Merkezin konum itibarıyla şehrin trafiğine takılmadan üreticilerin ürünlerini kolayca getirebileceği bir lokasyonda Yaka Mahallesi'nde kuzey çevre yolunun yanı başında olduğunu belirten Özcan, "Toplamda 650 iş yeri bulunuyor. Aşağıdaki buğday pazarıyla birlikte 900 iş yeri var. Ürün muhafaza ve üretici emanet odaları, depoları ile ihracat departman ofisleri yen alıyor. Kayısı ticaretinin yapılacağı alanda 450'nin üzerinde iş yeri var." diye konuştu.

Ticaret Merkezinin lisanslı depoyla bütünlük sağladığına işaret eden Özcan, "Lisanslı depoda mezat yapılacak, artık lisanslı depoculukta ürün kabul ve ürün senetlerini geçtik. Büyükşehir Belediyemizin Avrupa Birliği ve Ticaret Borsamızla hayata geçirdiği lisanslı depoda ürün satış salonları yapıldı. Amacımız dünyadaki kuru kayısı ihracat şampiyonluğunu kimseye kaptırmadan yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Özcan, Malatya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:17:12. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement