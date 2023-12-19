 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya\'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi
19.12.2023 - 11:04,
Abone Ol

Malatya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi, 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Malatya, Roma, Suç, Hukuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi - Son Dakika


10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59
Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
09:59
Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi

Son Dakika
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:59 Taksim'de Genç Üst Geçitten Atladı, Anne Sinir Krizi Geçirdi
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 "Krizi fırsata çevirin" diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:05:51. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement