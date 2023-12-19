Malatya\'da Roma dönemine ait 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi

Malatya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi, 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer ve 1 bronz heykel ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.