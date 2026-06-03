Malatya'da Şadoğlu Apartmanı Davası

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklardan A.Ö, N.G, İ.A, N.T.S, M.Z.B, A.A. ile H.A.H. katıldı.

Duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Battalgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesindeki arşivlerin araştırılarak binaya ilişkin tüm belgelerin istendiğini belirterek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Dava süreci

Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.