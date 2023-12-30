Malatya\'da Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Malatya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkisinde bir araya gelen sağlık çalışanları, ellerindeki pankartlarla Sümerpark'a kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları adına burada konuşan Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Bir babanın kefenin içindeki ölmüş çocuğuna kek verdiği görüntüleri izlediklerini aktaran Özkan, "Kefenin içindeki çocuğuna o keki veriyor, diyor ki 'cennete bu kekle git.' Artık söylediğimiz sözlerin, aktardığımız bilgilerin rakamdan ibaret olduğunu görmeye başlıyoruz. Ne yazık ki 8 binden fazla çocuğun, binlerce insanın öldüğü haberleri görüyoruz." dedi.

Özkan, Gazze'deki ölümleri kabullenmediklerine vurgu yaparak, "Bu soykırımın sona ermesi, kadınların ve çocukların soykırımla ölmemesi için iki dakika sessiz duracağız ve dua edeceğiz." dedi.