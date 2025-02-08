Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
M.N.D yönetimindeki 02 ED 132 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da şarampole devrilen hafif tircari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?