Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

MALATYA'da bir kafe önünde çıkan silahlı kavgada husumetlisi Serkan A. tarafından vurulan Ömer K. yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Koyunoğlu Mahallesi'ndeki bir kafe önünde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Serkan A. ile Ömer K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Serkan A., yanında getirdiği tabanca ile Ömer K.'ye ateş açtı. Ömer K. yaralanırken, Serkan A. olay yerinden kaçtı Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.