Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

21.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafe önünde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada Ömer K. vuruldu, Serkan A. kaçtı.

MALATYA'da bir kafe önünde çıkan silahlı kavgada husumetlisi Serkan A. tarafından vurulan Ömer K. yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Koyunoğlu Mahallesi'ndeki bir kafe önünde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Serkan A. ile Ömer K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Serkan A., yanında getirdiği tabanca ile Ömer K.'ye ateş açtı. Ömer K. yaralanırken, Serkan A. olay yerinden kaçtı Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Malatya, Olaylar, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Depremin ipuçları sudaymış Radon gazı yeni felaketin habercisi mi Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni felaketin habercisi mi?
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Hamsinin tahtını devirdi İşte sofralarda en çok yenen balık Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı "Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor

11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.