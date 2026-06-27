Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan A.D. ile B.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, B.A'nın ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açması sonucu A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen A.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.A, polis ekiplerince olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.