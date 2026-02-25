Malatya'da Silahlı Soygun Girişimi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı ile ona yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Dün sabah saatlerinde Şifa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan S.C.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.G. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
