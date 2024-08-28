Malatya\'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

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Malatya'daki silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi mevkisinde, daha önce aralarında husumet bulunan V.K. ve K.Ç'nin tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli V.K. yakalandı, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Hastaneye kaldırılan K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.