Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya\'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 2 kilo 50 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu 1 şüphelinin üzerinde ve adresinde arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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