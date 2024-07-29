Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli polise teslim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde 17 Temmuz'da Eyüp İshakoğlu'nu (33) tabancayla öldürdükten sonra kaçan H.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Aranan şüpheli bugün olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.
Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli polise teslim oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?