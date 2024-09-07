Malatya'da 5 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 kadın, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, arkadaşları olan 8 kişinin kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlı ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.
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