Malatya'da tek tekerlek üzerinde giden sürücüye para cezası, ehliyetine 4 ay el konuldu

Malatya'da tek tekerlek üzerinde giden sürücüye para cezası, ehliyetine 4 ay el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası kesildi, sürücü belgesine 4 ay el konuldu. Bostanbaşı Mahallesi'nde yakalanan ve ehliyeti daha önce de alınan sürücünün motosikleti trafikten 60 gün menedildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
Malatya'da motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası kesildi, sürücü belgesine 4 ay el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafikte tek teker üzerinde seyreden motosikletin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde yakalanan sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi.
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, akrobatik hareketlerde bulunmak ve plakasız araç kullanmaktan para cezası kesilen sürücünün 4 ay daha belgesine el konuldu, motosiklet trafikten 60 gün menedildi.
Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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