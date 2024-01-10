Malatya\'da tekstil işletmesinde iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tekstil işletmesindeki iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özal Mahallesi 2. OSB'deki bir tekstil işletmesinin yıkama bölümünde çalışan H.U. (45), pres makinesinin arızalanması nedeniyle sıkışan elbiseleri çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada pres makinesinin inmesiyle ağır yaralanan işçi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.U, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.