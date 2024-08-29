Malatya'da Ters Yöne Giren Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika
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Malatya'da Ters Yöne Giren Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Malatya\'da Ters Yöne Giren Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Malatya'da bir kavşakta ters yöne giren sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücünün sinyal vermeden ters yöne girdiği ve diğer sürücülerin yol verdiği görüldü.

29.08.2024 14:24
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MALATYA'da kavşakta ters yöne giren sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir araç kamerasına kaydedildi.

Çevreyolu Battalgazi kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücü 19 SP 953 plakalı otomobil ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye sokan bu görüntü başka bir sürücünün araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sürücünün sinyal vermeden ters yöne girdiği ve diğer sürücülerin yol verdiği görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Ters Yöne Giren Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika

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