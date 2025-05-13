Malatya'nın Kale ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ö.T. idaresindeki 23 AFT 577 plakalı tır, Malatya- Elazığ kara yolunun Bent mevkisinde, M.K. yönetimindeki 44 KF 894 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.K, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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