Malatya'da TOKİ deprem konutları hızla yükseliyor

Ocak ayı itibariyle 5 bine yakın konut teslim edilecek

Vali Yazıcı, konutların son durumunu açıkladı

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da yapımı süren TOKİ deprem konutlarından binin bittiği, 2 bin 700 konutun ise bitmek üzere olduğu öğrenildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı önümüzdeki Ocak ayı sonu itibariyle yaklaşık 5 bin konutun teslim edileceğini söyledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da yapımına başlanan deprem konutlarında sona doğru gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile depremin üzerinden bir yıl geçmeden depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalara aralıksız devam edilirken Malatya'da şuan kadar bine yakın konutun yapımı tamamlandı. 2 bin 700 konutun da bitmek üzere olduğunu açıklayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, alt yapı ve diğer eksiklerin de tamamlanması ile 2024 yılının ilk ayının sonunda 5 bine yakın evin teslimini yapacaklarını söyledi.

Deprem sonrası 14 bin 300 konutun ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara hemen başlanıldığını belirten Yazıcı, yine kırsalda da yapılan bin 50 köy konutunun da bu süreç zarfından hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Telim edilecek 5 bine yakın konutun Malatya genelindeki sayı olduğunu belirten Vali Yazıcı, diğer konutların da en kısa sürede bitirilmesi adına müteahhit firmaların aralıksız çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Malatya'da şuan 113 binin üzerinde vatandaşın konteyner kentlerde barındığını da aktaran Vali Yazıcı, kışın gelmesi ile birlikte ekstra tedbirler aldıklarını da ifade etti. Burada kalan öğrencilerin okullarına sorunsuz bir şekilde taşındığını da belirten Yazıcı, Ocak sonu itibariyle konutların teslim edilmesi ile birlikte burada kalan bazı vatandaşlarında yeni evlerine kavuşacaklarını ifade etti.

Vali Yazıcı, ayrıca kent merkezinde akşam sokak aydınlatmalarının çalışmaması ile ilgili konuyu da sürekli elektrik şirketi ile görüştüklerini ve kısa sürede bu sorunun da ortadan kalkacağını söyledi.