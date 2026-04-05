Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç.'nin kullandığı 44 NV 699 plakalı hafif ticari araç ile S.G.'nin kullandığı 44 ES 0044 plakalı otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

