Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Malatya'da otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.L.E. idaresindeki 44 AIV 702 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 44 AHK 630 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.U, O.A. ile K.L.E. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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