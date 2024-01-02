 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 31 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kazada, bir yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından arkadan gelen bir kamyonun otobüse çarpması sonucu ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da trafik kazası: 4 ölü, 31 yaralı
02.01.2024 - 10:24,
Abone Ol

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 31 YARALI

Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kazada 4 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Akçadağ İlçesi Develi Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan D-300 Karayolu üzerinde 02.01.2024 günü saat 06.30 sıralarında Y.K. isimli şahsın yönetiminde bulunan 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilmiştir. Yolcu otobüsünün devrilmesinin akabinde PTT'ye ait 06 CHL 767 plakalı kamyon sürücüsü İ.A'nın devrilen otobüse arkadan çarpması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada, Otobüs sürücüsü ve beraberinde bulunan 31 yolcu yaralanmış, 4 şahıs vefat etmiştir. Yaralı şahıslardan 10'u Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 13'ü Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve 4'ü Battalgazi Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Malatya Valiliği, Malatya, Malatya, Valilik, Hastane, Ölüm, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 31 yaralı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazası: 4 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement