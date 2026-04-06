Malatya'da Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'da Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

06.04.2026 10:16
Malatya'nın Kale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Börütekin hayatını kaybetti.

Mehmet Börütekin (70) idaresindeki 44 ACL 175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akça Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Börütekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, Börütekin'in Cuma günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Malatya, Trafik, Güncel, Son Dakika

