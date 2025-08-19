Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
B.Y'nin kullandığı 02 BJ 631 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ kara yolunun Turgut Özal Tıp Merkezi civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz'a (80) çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ilgaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?