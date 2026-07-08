Malatya\'da Unutulan Çanta Tedirginlik Yarattı

MALATYA'da, otobüs durağında unutulan çanta, tedirginliğe neden oldu. Bölgede önlem alan polis ekipleri çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, sahibi koşarak olay yerine geldi.

Olay, önceki gün, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) karşısındaki otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki sahipsiz çantayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem alıp, yolu trafiğe kapattı. Çanta, incelemelerin ardından fünyeyle patlatılmak üzereyken, sahibi koşarak geldi. Ekipler, inceleme ve gerekli kontrollerin ardından çantayı sahibine teslim etti.

Eşiyle İstanbul'dan geldiğini söyleyen kişinin çantasına koştuğu anlar, cep telefonuyla görüntüledi.