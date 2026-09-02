Malatya'da üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru TFF Fair Play Ödülü'nü kazandı
Malatya'da ocak ayındaki futbol maçında soğuk havada üşüyen çocuğa kendi çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, duyarlı davranışı nedeniyle polis memurunu tebrik etti.
Malatya'da futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, bu yıl ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.
Polis memuru, bu duyarlı davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü örnek davranışından dolayı polis memurunu tebrik etti.
Kaynak: AA
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