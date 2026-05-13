Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

MALATYA'da polis ekiplerinin sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Fiziki ve teknik takip neticesinde tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerdeki aramalarında, 12 bin 687 sentetik hap, 190 gram sentetik kannabinoid maddesi, 119 gram metamfetamin, 74 ecstasy hap ve 18 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.