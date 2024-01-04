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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 209 gram esrar, 6 gram metamfetamin ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
04.01.2024 - 10:48,
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MALATYA'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 209 gram esrar, 6 gram metamfetamin ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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