Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 14 zanlı tutuklandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.
Operasyonda 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfeğin ele geçirildiğini aktaran Yavuz, olayla ilgili yakalanan 14 zanlının tutuklandığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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