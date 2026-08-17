Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda 4.875 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 875 gram sıvı ve toz metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 ikamet ve üst aramasında, 2 kilo 55 gram metamfetamin, 2 kilo 820 gram sıvı metamfetamin ve 600 gram kimyasal sıvı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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