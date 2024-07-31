Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 147 Kök Kenevir ve 5 Kilo 632 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 147 kök kenevir ve 5 kilo 632 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pütürge ilçesine bağlı Üçyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 5 kilo 632 gram kubar esrar ve 3 bin 147 kök kenevir ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.