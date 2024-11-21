Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Güncel

MALATYA'da, polis ekiplerinin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik kentin çeşitli semtlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.