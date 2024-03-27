Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı yakalandı, 28 bin 99 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ile 1 tüfek ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.
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Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpıp refüje girdi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Alay komutanı bölgede incelemelerde bulundu ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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