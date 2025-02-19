Malatya\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

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MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerine yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 19 bin 376 sentetik ecza hap, 78 litre el yapımı sahte içki, 9 gümrük kaçağı cep telefonu ve 22 şarj adaptörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA