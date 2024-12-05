Malatya'da Yaban Keçileri Görüntülendi

Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
MALATYA - Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.
Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya'nın Arapgirilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.
Sugeçidi Mahallesi yaklaşık 2 bin rakımdavatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yaban keçilerinin dağların yüksek kesimlerine doğru kaçarak uzaklaştığı görüldü.
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