Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 19 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü. 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Yangın: 8 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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