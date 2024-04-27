Malatya\'da yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi

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Malatya'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde Gölbağı konutları civarında yaralı şahini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri şahini korumaya alarak su ve yiyecek verdi.

Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.