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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da yapılan bir operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar canlı yayınlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarını yönettiği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya\'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
08.01.2024 - 19:01,
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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, kumar canlı yayın/videolarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarının K.K. tarafından yönetildiği tespit etti.

Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller ise incelenmek üzere şube müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Siber Suçlarla Mücadele, Malatya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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