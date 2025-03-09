Malatya'da Yaya Trafik Kazası

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.A. idaresindeki 44 ADL 209 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak'a (68) çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabatak, burada yaşamını yitirdi.