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Malatya'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 4 Ton 800 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 4 Ton 800 Litre Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

29.12.2023 - 15:30,  Güncelleme: 15:31
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MALATYA'da, polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üretildiği bilgisi üzerine 3 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 ton 800 litre sahte içki ele geçirilirken, H.E., B.K. ve U.D. gözaltına alındı.

Malatya\'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 4 Ton 800 Litre Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 4 Ton 800 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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