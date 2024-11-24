Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Ağaç Dallarını Kırdı - Son Dakika
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Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Ağaç Dallarını Kırdı

Malatya\'da Yoğun Kar Yağışı Ağaç Dallarını Kırdı

Malatya'da mevsimin ilk kar yağışı etkisini arttırırken, Darende ilçesinde bazı ağaçların dalları kırıldı. Kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

24.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:27
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Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Yoğun kar yağışından ağaç dalları kırıldı

MALATYA - Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Malatya'da da etkisini arttırmaya başladı. Kent merkezi mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza bürünürken, Darende ilçesinde bazı ağaçların dalları yoğun yağışa dayanamayarak kırıldı.

Malatya'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Malatya'ya ya öğlen saatlerinde giriş yaptı. Yüksek rakımlı bölgelerde öncelikli başlayan yağış kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza bürünen Malatya'da olası aksaklıklara karşı tüm ekipler teyakkuza geçti.

Darende ilçesinde ağaç dalları kırıldı

Kar yağışının ilk başladığı ilçelerden biri olan Darende ilçesinde ağaçların dalları ağırlığa dayanamayarak kırıldı. İlçeden geçen Malatya- Kayseri karayolunun da ulaşıma kapanması ile trafik ekipleri sürücülerin geçişine izin vermiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 20 santime kadar ulaştığı öğrenilirken, belediye ekipleri kırılan dalları kaldırarak temizliğe başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Yoğun Kar Yağışı Ağaç Dallarını Kırdı - Son Dakika

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