Malatya\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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MALATYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Sabah saatlerinde başlayan ve günlük yaşamda aksaklıklara yol açan kar yağışı nedeniyle valilik eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Haber-Kamera: Recep BAĞDAT/MALATYA-DHA