Malatya'da yoğun sis

MALATYA - Malatya'da etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Malatya'da öğleden sonra başlayan sis kent genelinde etkili oldu. Birçok bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü şehirde özellikle trafikte ilerleyen sürücüler de sis nedeniyle yavaş ilerliyor. Yüksek kesimlerde de etkili olan sisli havada özellikle kavşak noktalarda da polis ekipleri olumsuzluk olmaması adına önlem aldı.

Yetkililer, yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde özellikle araç sürücülerinin takip mesafesinin korunması konusunda uyarıda bulunurken, dron ile görüntülenen kent merkezinde ise göz gözü görmüyor. 30-340 metreden sonra görüş mesafesi sıfıra düşerken yoğun sisin ilerleyen saatlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.