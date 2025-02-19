Malatya'da Yolcu Otobüsünde 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Malatya'da yolcu otobüsünde 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildi.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, paylaşımında, Kale ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 9 kilo 979 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.
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