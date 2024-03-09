Malatya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kent Merkezinde ve birçok bölgede kayısı ağaçlarının çiçek açması ise üreticiyi şimdiden endişelendiriyor.
Darende ilçesine bağlı Karabacak Mahallesi Hekice Yaylasında kar yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Bin 900 rakımlı yaylada kayısı ağaçlarını ilaçlamak için işe koyulan çiftçiler sabah beyaz örtüyle karşılaştı. Sivas-Malatya Karayolunda da yoğun kar yağışının etkili olduğu öğrenilirken, Malatya'nın özellikle doğu tarafındaki ilçelerde kayısılar çiçeklenirken havaların soğuması üreticiyi de endişelendirmeye başladı.
(İHU-CÖ-LO-Y
Son Dakika › Güncel › Malatya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Mardin'de Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan minibüs ile bir tır çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta yakalanan 20 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan göçmenler arasında bir çocuk da bulunuyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bir şahıs, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Altunkaya'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Altunkaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Düzce'de meydana gelen bir kaza sonucunda otomobile çarpan motosiklet, başka bir otomobilin üzerine uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, 5 bin konutun ücretsiz olarak Beykoz'da yapılacağını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi. Aydın ayrıca, ilçede yapılacak projeleri ve ulaşım sorununu da açıkladı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kar ve tipiden dolayı Panor Dağı bölgesinde ilerleyemeyen araçlara vatandaşlar da yardım etti. Karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek vatandaşların araçlarıyla ilerlemelerini sağladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?