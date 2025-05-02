Malatya'da Zirai Don Kayısı Fidanlarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Zirai Don Kayısı Fidanlarını Vurdu

Malatya'da zirai don, kayısı fidanlarında yüzde 90'lara varan hasara yol açtı, acil önlem çağrısı yapıldı.

02.05.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zirai don binlerce meyve fidanını da vurdu

Kayısı fidanı üretiminin yüzde 60'ının karşılandığı Malatya'da endişeli bekleyiş

MALATYA - Malatya'da zirai don kayısı fidanlarında ciddi hasara yol açarken, sektör temsilcileri acil önlem çağrısında bulundu.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Malatya'da 12 Nisan gecesi etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte başta kayısı olmak üzere kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi ürünlerde don kaynaklı hasar oluştu. Üretimin kalbinde yer alan Malatya'da, kayısı fidanlarının büyük kısmı zarar gördü.

Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi'nde faaliyet gösteren fidancı esnafı Mustafa Turhan ve Aziz Haliloğlu, kayısı fidanı üretiminin Türkiye genelindeki yüzde 60'lık kısmının Malatya'da yapıldığını ifade ederek, bölgede yüzde 90'lara varan don zararı tespit ettiklerini söyledi. Esnaf, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'nin kayısı üretiminin geleceğinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ise yaşanan don olayının fidan üretiminde ciddi kayıplara neden olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sezonlarda talepleri karşılamamız çok zor olacak. Hasar büyük, destek şart" diye konuştu.

(HE-LO-BÇ-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Malatya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Zirai Don Kayısı Fidanlarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:17:51. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Zirai Don Kayısı Fidanlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.