Malatya'da Hayat Sitesi Davası Tanığı: Suat Mobilya Binada Üst Tablayı Keserek Üst Kata Çıktı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 16 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi'ne ilişkin davanın dokuzuncu duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen Koray Sökmez, "Suat Mobilya, dükkanın üstündeki daireyi satın aldı, ardından üst tablayı keserek bir üst kata içeriden merdiven yaptı ve o katı büro olarak kullandı" dedi.

6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi'nin yıkılması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı; inşaat mühendisi fenni mesul Mustafa Hakan Büker, fenni mesul mimar Metin Karataş, vize ve onay işlemini yapan inşaat mühendisi Hurşit Kuşçu ile belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl'ün, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan cezalandırılmaları talebiyle dava açtı.

Davanın görülmesine Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Müşteki avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, sanık avukatları mazeret bildirerek katılmadı.

Mahkeme başkanı, önceki celselerde Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenen bilirkişi raporunun dosyaya girmediğini, Yeşilyurt Belediyesi'nden istenen güncel zemin etüt raporuna ilişkin olarak ise belediyenin, ellerinde güncel zemin etüt raporu bulunmadığı yönünde yanıt verdiğini.

Duruşmada, Hayat Sitesi B1 Blok'ta ikamet eden Koray Sökmez'i "tanık" sıfatıyla dinlendi. Sönmez, ikamet ettiği bloğun ikinci depremde yıkıldığını belirterek, şu beyanı verdi:

"Suat Mobilya'nın olduğu blok ise ilk depremde 18. saniyede yıkıldı. Kamera görüntülerini emniyet mensuplarına verdim. Suat Mobilya, depremden yaklaşık iki yıl önce zemin katın etrafını branda ile çevirerek tadilat yaptı. Ben yöneticiye, burada usulsüz ve imara aykırı işler yapılıyor diye şikayette bulundum. Daha sonra da belediyeye bildirdim. Zabıtalar geldi, 15-20 dakika içeride kaldıktan sonra ayrıldılar. Ben belediyeye yazılı müracaatta bulunmadım, telefonla şikayetimi ilettim. Suat Mobilya, dükkanın üstündeki daireyi satın aldı, ardından üst tablayı keserek bir üst kata içeriden merdiven yaptı ve o katı büro olarak kullandı. Bodruma iki defa indim, çok kolon göremedim. Kolon kesildiğini de görmedim."

Daha sonra söz alan müşteki avukatları binanın yıkımında kusurlu olanların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Suat Mobilya sahibi Suat Sarın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, dava açılması durumunda iki dosyanın birleştirilmesine, aksi durumda ise savcılıktan esas hakkında görüşün alınmasına karar vererek davayı 15 Mayıs 2026'ya erteledi.