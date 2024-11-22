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Malatya'daki Esnaf Dertli

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CHP ekonomi heyeti, Malatya'da esnafları ziyaret ederek deprem sonrası satışlardaki düşüşü dinledi.

22.11.2024 14:44
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(MALATYA) - CHP ekonomi heyeti, Malatya'da esnafı ziyaret etti. Deprem sonrası kendilerine tahsis edilen konteynerde satış yapmaya çalışan esnaf, çarşı yerinin konumu nedeniyle günlerce satış yapamadığından dert yandı. Bir esnaf, "Belki haftada bir gün siftah yapıyorsun, belki beş gün yapmıyorsun. Buranın, tanıtımı yok. Kuruluşu yanlış. Zamansız. Üst caddeden, alt caddeden geçiyorsun çarşı görünmüyor. Çukura yerleştirdiler. Çarşı özelliği kalmadı. Kurulan en kötü çarşı" ifadelerini kullanırken, bir başka esnaf ise "Bugün daha hiçbir şey satmadım. Burada satış yok. Bunu bağıra bağıra herkese söyledik. İş yok, gelen yok" dedi.

CHP'nin ekonomi kurmaylarının, partinin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Malatya programıyla devam ediyor. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Ankara Esnaf Çarşısı'nı ziyaret etti. Ankara Esnaf Çarşı'sına yapılan ziyaretlere; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP il örgütü eşlik etti.

"Bizimkiler kayısının fiyatını duyunca havaya zıplıyor"

6 Şubat depremleri sonrasında iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için yapılmış olan konteyner çarşı ziyaretinde işlerin eskisine oranla yeterli olmadığından dert yanan 25 senelik kuruyemiş esnafı, "Müşterinin daha çok gelmesini bekliyoruz. Buranın daha canlı olmasını bekliyoruz" dedi. Karatepe'nin bugün siftah yapıp yapmadığını sorduğu esnaf şöyle konuştu:

"Deprem öncesi ve sonrası bir milat. Deprem öncesi işlerin yüzde 10'u bile yoktur. Geçen yılla bu yıl arasında azın bir tık fazlası. Bizimkiler kayısının fiyatını duyunca havaya zıplıyor. Üreticiye sorsan, üretici de gübreden, diğer giderlerden şikayetçi. Tüketici de 'bu fiyata kayısı mı olur?' diyor. Ne üreten ne de alan memnun."

"Çarşının kuruluşu yanlış, bir gün siftah yapıyorsun, beş gün yapmıyorsun"

Bakırcı esnafı ziyareti sırasında Karatepe'nin "Dün kaç ürün sattın?" sorusuna yanıt veren esnaf, şu sözlerle dert yandı:

"Dün değil, belki aylarca satış yapıyor musun diyeceksin. Çünkü çarşının kuruluşu yanlış. Belki haftada bir gün siftah yapıyorsun, belki beş gün yapmıyorsun. Buranın, tanıtımı yok. Kuruluşu yanlış. Zamansız. Üst caddeden, alt caddeden geçiyorsun çarşı görünmüyor. Çukura yerleştirdiler. Çarşı özelliği kalmadı. Kurulan en kötü çarşı. Normal konteynerimizi alıp caddede olsak, bundan daha iyi. Caddedeki esnaf iş yapıyor, buraya giren yok. Emekli olmasam mümkün değil geçinemezdim. Ekmeğin 10 lira olduğu bir yerde 15 bin lira emekli maaşı neye yetecek?"

"iş yok, gelen yok"

Heyetin ziyaret ettiği bir başka esnaf da çarşının kurulduğu yer gerekçesiyle iş yapamadığından dert yandı. Kadın esnaf, "İşyerim yıkıldığı için buraya geldim. Burası hiç tanınmadı. Bugün daha hiçbir şey satmadım. Burada satış yok. Bunu bağıra bağıra herkese söyledik. İş yok, gelen yok. Tanıtamadık. Burayı bit pazarı zannediyorlar" diye konuştu.

Malatya\'daki Esnaf Dertli
Kaynak: ANKA

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